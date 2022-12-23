منح الجوائز للمشاركين في الملتقى الدولي الأول لمدينة تونس للنحت

أعلنت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، خلال حفل انتظم مساء يوم الخميس بقصر البلدية لمنح الجوائر ل 15 نحاتا شاركوا في الملتقى الدولي الاول لمدينة تونس للنحت، أن البلدية اقتنت المنحوتات لاستعمالها في تزيين مواقع بالعاصمة لزيادة جماليتها تكريما لجهدهم الابداعي.وشارك في الملتقى الدولي الاول لمدينة تونس للنحت الذي التأم من 7 الى 22 ديسمبر بالملعب الرياضي الشاذلي زويتن بالعاصمة، 15 نحاتا منهم 10 تونسيين مقيمين في الداخل و5 تونسيين مهاجرين، وقاموا بإعداد تماثيل وهياكل منحوتة اقتنتها البلدية لنصبها في أماكن عامة وفضاءات بلدية بهدف"نشر الثقافة ورفع مكانة نحاتينا من خلال نشر أعمالهم في مختلف الدوائر البلدية بعدما انجزوها في أجواء سادتها الحيوية والايجابية والاجتهاد"، حسب ما صرحت به رئيسة البلدية خلال حفل الاختتام.وأكد الكاتب العام للبلدية ومدير ديوان شيخة المدينة حاتم بن قديم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بلدية تونس تعتزم تنظيم دورة سنوية لملتقى النحاتين على شاكلة هذه الدورة التي شارك فيها تونسيون ومهاجرون حرصا على الطابع الادماجي والسلمي للثقافة، قائلا ان هذه الاعمال ذات قيمة اعتبارية أكبر من المال لكن البلدية ستسلم لكل مشارك في الدورة الاولى للملتقى منحة قيمتها 7500 دينارا كجائزة.وتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون بين بلدية تونس والمنظمة الدولية للهجرة واتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين الذين تقاسموا تكاليف الدورة بينما تبرع بعض أصحاب المقاطع بقطع من الرخام لتشجيع فن النحت حسب ما أكدته رئيسة البلدية.وسادت حفل اختتام الملتقى أجواء فنية تلقائية استمتع فيها الحاضرون بأنغام موسيقية وغنائية قدمتها فرقة "أصوات ملائكة" الافريقية التونسية ومن أبرزهم نائبة رئيس المنظمة الدولية للهجرة بتونس باولا باتشي ورئيس اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وسام غرس الله وأفراد من الجالية الافريقية السمراء بتونس وممثلون للمجتمع المدني.