توقف حركة القطارات على خط تونس/بنزرت اثر جنوح قطار بضائع

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط تونس/بنزرت في الاتجاهين، وذلك بسبب جنوح قطار البضائع المتجه من محطة بنزرت نحو محطة الجديدة اليوم الخميس على مستوى بحيرة إشكل (بين محطتي تينجة وماطر).



وأوضحت الشركة في بلاغ لها مساء يوم الخميس ان جنوح قطار البضائع ألحق أضرارا على مستوى السكة الحديدية تسببت في توقف حركة القطارات على خط تونس/بنزرت في الاتجاهين وذلك إلى حين استكمال أشغال إصلاح السكة.





