بطولة الرابطة الاولى: تاجيل مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي الى 18 جانفي القادم

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اجراء لقاء الجولة الرابعة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة الاولى) التي ستجمع الترجي الرياضي بالنجم الساحلي يوم 18 جانفي 2023 بملعب حمادي العقربي برادس .

واكدت الرابطة في بلاغ لها اليوم الخميس ان تاجيل المباراة المذكورة الى موعدها الجديد - بعد ان كانت مقررة يوم 25 ديسمبر الجاري- جاء بعد ثبوت عدم جاهزية ملعب الشاذلي زويتن وفقا لتاكيد بلدية تونس لذلك, ورفض بلديات حمام الانف والمرسى وباجة وبنزرت احتضان هذه المباراة في الملاعب الراجعة لها بالنظر.

واضافت الرابطة ان ملعب حمادي العقربي برادس سيكون جاهزا لاحتضان المقابلات يوم 15 جانفي القادم حسب مراسلة الحي الوطني الرياضي وعليه اختارت الرابطة يوم 18 جانفي القادم لاجراء لقاء الترجي الرياضي والنجم الساحلي باعتباره التاريخ الوحيد الشاغر والذي لا يجبرها على تغيير رزنامة بقية المباريات لبقية الاندية. حسب ما ورد في نص البلاغ.









