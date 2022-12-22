بطولة الرابطة الاولى: تاجيل مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي الى 18 جانفي القادم

بطولة الرابطة الاولى: تاجيل مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي الى 18 جانفي القادم

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 22:15 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اجراء لقاء الجولة الرابعة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة الاولى) التي ستجمع الترجي الرياضي بالنجم الساحلي يوم 18 جانفي 2023 بملعب حمادي العقربي برادس .
واكدت الرابطة في بلاغ لها اليوم الخميس ان تاجيل المباراة المذكورة الى موعدها الجديد - بعد ان كانت مقررة يوم 25 ديسمبر الجاري- جاء بعد ثبوت عدم جاهزية ملعب الشاذلي زويتن وفقا لتاكيد بلدية تونس لذلك, ورفض بلديات حمام الانف والمرسى وباجة وبنزرت احتضان هذه المباراة في الملاعب الراجعة لها بالنظر.
واضافت الرابطة ان ملعب حمادي العقربي برادس سيكون جاهزا لاحتضان المقابلات يوم 15 جانفي القادم حسب مراسلة الحي الوطني الرياضي وعليه اختارت الرابطة يوم 18 جانفي القادم لاجراء لقاء الترجي الرياضي والنجم الساحلي باعتباره التاريخ الوحيد الشاغر والذي لا يجبرها على تغيير رزنامة بقية المباريات لبقية الاندية. حسب ما ورد في نص البلاغ.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258808



En continu...

Toutes les news...
 | 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:09 14:50 12:25 07:29 05:56
Babnet
16°
 Babnet19° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1321°-1423°-1423°-1424°-15
  • Avoirs en devises
    21766,0

  • (21 dec)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,31304 DT        1$ =3,12390 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 dec)   575,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   