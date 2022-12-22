أعلنت الغرف الجهوية للتاكسي الفردي بولايات تونس واريانة وبن عروس ومنوبة، عن تنفيذ اضراب عن العمل لقطاع التاكسي الفردي كامل يوم 2 جانفي 2023 للتنديد بتأخر الحكومة في اصدار الامر عدد 2202 المتعلق باسناد الرخص.



وأضافت الغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، في بيان مشترك صدر الخميس، ان الاضراب ياتي للمطالبة بالاسراع باصدار الامر المتعلق بالرخص والذي شكل دافعا لوقفات احتجاجية سابقة.



وقال رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بولاية أريانة، على تركية في تصريح لـ وات- ان مهنيي قطاع التاكسي سواء كانوا اصحاب رخص او سواق ينتظرون صدور الأمر عدد 2202 منذ ما يقارب 20 شهرا تقربيا بما يتيح اسناد الرخص.



ولاحظ ان الحكومة تعهدت يوم 8 نوفمبر 2022 باصدار الامر قبل موعد الانتخابات التشريعية الموافق ليوم 17 ديسبمر 2022 بعد عرضه للمصادقة على مجلس وزراي لكن الامر لم يصدر الى حد الآن علما وانه تم التشاور بشأن اتمامه مع المهنيين في وقت سابق.



واكد تركية وجود اكثر من 5 الاف مطلب للحصول على رخصة تاكسي بولايات تونس الكبرى في انتظار البت فيها نظرا لتأخر صدور الامر عدد 2202 والذي ينظم عملية اسناد هذه الرخص.



ويوجد في ولايات تونس الكبري اكثر من 25 الف سائق حاصل على البطاقة المهنية في سياقة التاكسي في حين يبلغ عدد الرخص العاملة حاليا زهاء 17 الف رخصة، وفق تركية.



وياتي قرار الاضراب عقب اجتماع رؤساء الغرف النقابية الجهوية للتاكسي بتونس واريانة وبن عروس ومنوبة يوم 22 ديسمبر 2022 وبعد الرجوع الى المكاتب التنفيذية للغرف.











