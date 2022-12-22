الرابطة الثانية: تعيينات الجولة التاسعة

الرابطة الثانية: تعيينات الجولة التاسعة

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 16:25 قراءة: 1 د, 1 ث
      
في ما يلي تعيينات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام على دفعتين يومي السبت والأحد:

السبت 24 ديسمبر
المجموعة الأولى:
في ملعب وادي الليل
المستقبل الرياضي بوادي الليل - الأمل الرياضي بالرقبة ( 14:00 س)
في ملعب المحمدية
المستقبل الرياضي بالمحمدية - نادي أولمبيك مدنين ( 14:00 س)
في ملعب بنبلة البلدي
النادي الرياضي البنبلي - النجم الرياضي الرادسي ( 14:00 س)
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الرياضي القربي ( 14:00 س)
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - جندوبة الرياضية ( 14:00 س)
في ملعب مصطفى الدوري بميدون
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بالمرسى ( 14:00 س)

الأحد 25 ديسمبر
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - القلعة الرياضية ( 14:00 س)
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - مكارم المهدية ( 14:00 س)
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الملعب القابسي ( 14:00 س)
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - نادي سبورتينغ المكنين ( 14:00 س)
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة - الهلال الرياضي بمساكن ( 14:00 س)
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - الجمعية الرياضية بجربة ( 14:00 س)


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258800



En continu...

Toutes les news...
 | 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:09 14:50 12:25 07:29 05:56
Babnet
16°
 Babnet19° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1321°-1423°-1423°-1424°-15
  • Avoirs en devises
    21766,0

  • (21 dec)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,31304 DT        1$ =3,12390 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 dec)   575,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   