الرابطة الثانية: تعيينات الجولة التاسعة

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام على دفعتين يومي السبت والأحد:



السبت 24 ديسمبر

المجموعة الأولى:

في ملعب وادي الليل

المستقبل الرياضي بوادي الليل - الأمل الرياضي بالرقبة ( 14:00 س)

في ملعب المحمدية

المستقبل الرياضي بالمحمدية - نادي أولمبيك مدنين ( 14:00 س)

في ملعب بنبلة البلدي

النادي الرياضي البنبلي - النجم الرياضي الرادسي ( 14:00 س)

في ملعب حمدة العواني القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الرياضي القربي ( 14:00 س)

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - جندوبة الرياضية ( 14:00 س)

في ملعب مصطفى الدوري بميدون

الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بالمرسى ( 14:00 س)



الأحد 25 ديسمبر

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار العمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - القلعة الرياضية ( 14:00 س)

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف - مكارم المهدية ( 14:00 س)

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الملعب القابسي ( 14:00 س)

في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الرياضي الصفاقسي - نادي سبورتينغ المكنين ( 14:00 س)

في ملعب قفصة المعشب

القوافل الرياضية بقفصة - الهلال الرياضي بمساكن ( 14:00 س)

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - الجمعية الرياضية بجربة ( 14:00 س)





