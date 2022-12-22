الرابطة الثانية: تعيينات الجولة التاسعة

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام على دفعتين يومي السبت والأحد:
السبت 24 ديسمبر
المجموعة الأولى:
في ملعب وادي الليل
المستقبل الرياضي بوادي الليل - الأمل الرياضي بالرقبة ( 14:00 س)
في ملعب المحمدية
المستقبل الرياضي بالمحمدية - نادي أولمبيك مدنين ( 14:00 س)
في ملعب بنبلة البلدي
النادي الرياضي البنبلي - النجم الرياضي الرادسي ( 14:00 س)
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الرياضي القربي ( 14:00 س)
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - جندوبة الرياضية ( 14:00 س)
في ملعب مصطفى الدوري بميدون
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بالمرسى ( 14:00 س)
الأحد 25 ديسمبر
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - القلعة الرياضية ( 14:00 س)
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - مكارم المهدية ( 14:00 س)
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الملعب القابسي ( 14:00 س)
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - نادي سبورتينغ المكنين ( 14:00 س)
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة - الهلال الرياضي بمساكن ( 14:00 س)
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - الجمعية الرياضية بجربة ( 14:00 س)
السبت 24 ديسمبر
المجموعة الأولى:
في ملعب وادي الليل
المستقبل الرياضي بوادي الليل - الأمل الرياضي بالرقبة ( 14:00 س)
في ملعب المحمدية
المستقبل الرياضي بالمحمدية - نادي أولمبيك مدنين ( 14:00 س)
في ملعب بنبلة البلدي
النادي الرياضي البنبلي - النجم الرياضي الرادسي ( 14:00 س)
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الرياضي القربي ( 14:00 س)
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - جندوبة الرياضية ( 14:00 س)
في ملعب مصطفى الدوري بميدون
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بالمرسى ( 14:00 س)
الأحد 25 ديسمبر
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - القلعة الرياضية ( 14:00 س)
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - مكارم المهدية ( 14:00 س)
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الملعب القابسي ( 14:00 س)
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - نادي سبورتينغ المكنين ( 14:00 س)
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة - الهلال الرياضي بمساكن ( 14:00 س)
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - الجمعية الرياضية بجربة ( 14:00 س)
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