نابل: إحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 31 شخصا من الغرق (مصدر أمني)

تمكّنت الوحدات القارة والعائمة التابعة للمنطقة البحرية بنابل، خلال الليلة الفاصلة بين 19 و20 ديسمبر الجاري، من إحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل مرجع نظر المنطقة البحرية بنابل، حسب ما ذكره مصدر أمني، اليوم الخميس، لـ"وات".

وأوضح المصدر ذاته أنه تم في ذات الإطار ضبط 81 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة من بينهم فتيات، وقد تمّ إنقاذ 31 شخصا من الغرق والموت المحقق بعد تعرض زورق أول إلى الغرق، وتسرب مياه البحر داخل زورق ثان ما استوجب تدخل الوحدات البحرية وانتشالهم في وقت وجيز.

وأشار إلى أنه تم حجز الزوارق المستعملة في هذه العمليات وإحالة الأشخاص الموقوفين على فرق الارشاد البحري بقليبية، وبني خيار، والهوارية، للبحث واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



