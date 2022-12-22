أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد أنّ الاتحاد الإفريقي للعبة قرر رفع عقوبة التجميد عن النشاط على الحكمين التونسيين عثمان العزابي وأيمن بن عبد اللطيف.

وكان الاتحاد الافريقي للعبة سلط عقوبة على الحكمين عثمان العزابي وأيمن عبد اللطيف بتجميد نشاطهما لمدة سنة كاملة مع خطية مالية وذلك على خلفية مشاركتهما في ادارة مباريات في البطولة السعودية في مارس الماضي وهما يضعان الشارة القارية على زيهما، رغم انهما لم يلتحقا حينها رسميا بالقائمة القارية، وهما في قائمة الانتظار بعد ان نجحا في الاختبارات.



ودعت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ كافة الحكام الحاملين لمختلف الشارات وكل الدرجات إلى الإنضباط وإحترام كل اللوائح والقوانين الدولية والوطنية الخاصة بتنظيم قطاع التحكيم.



