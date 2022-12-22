الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يرفع عقوبة التجميد عن النشاط على الحكمين التونسيين عثمان العزابي وأيمن بن عبد اللطيف

الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يرفع عقوبة التجميد عن النشاط على الحكمين التونسيين عثمان العزابي وأيمن بن عبد اللطيف

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 14:50 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد أنّ الاتحاد الإفريقي للعبة قرر رفع عقوبة التجميد عن النشاط على الحكمين التونسيين عثمان العزابي وأيمن بن عبد اللطيف.
وكان الاتحاد الافريقي للعبة سلط عقوبة على الحكمين عثمان العزابي وأيمن عبد اللطيف بتجميد نشاطهما لمدة سنة كاملة مع خطية مالية وذلك على خلفية مشاركتهما في ادارة مباريات في البطولة السعودية في مارس الماضي وهما يضعان الشارة القارية على زيهما، رغم انهما لم يلتحقا حينها رسميا بالقائمة القارية، وهما في قائمة الانتظار بعد ان نجحا في الاختبارات.

ودعت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ كافة الحكام الحاملين لمختلف الشارات وكل الدرجات إلى الإنضباط وإحترام كل اللوائح والقوانين الدولية والوطنية الخاصة بتنظيم قطاع التحكيم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258793



En continu...

Toutes les news...
الخميس 22 ديسمبر 2022 | 28 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:09 14:50 12:25 07:29 05:56
Babnet
19°
 Babnet19° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1321°-1423°-1523°-1424°-15
  • Avoirs en devises
    21766,0

  • (21 dec)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,31304 DT        1$ =3,12390 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 dec)   575,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   