الخطوط التونسية تبرمج رحلة بديلة الى لندن غدا الخميس بسبب اضراب شرطة الحدود البريطانية

أعلنت الخطوط التونسية عن برمجة رحلة جوية بديلة، غدا الخميس 22 ديسمبر 2022، نحو مطار "ستانستد" عوضا عن الرحلتين المحددتين سابقا يومي 23 و24 ديسمبر الجاري من وإلى لندن، بسبب اضراب أقرته شرطة الحدود البريطانية.



وأوضحت الخطوط التونسية، في بلاغ لها، مساء الأربعاء، أن اضراب شرطة الحدود البريطانية، المزمع تنفيذه ابتداء من الجمعة 23 ديسمبر 2022، من شأنه أن يربك حركة الطيران في عديد المطارات على غرار مطاري "هيثرو" و"غاتويك" بلندن.



وأشارت الناقلة الوطنية الى أن الرحلة البديلة (المبرمجة يوم 22 ديسمبر) ستغادر مطار تونس على الساعة :10 17 مساء وتعود من مطار لندن "ستانستد" على الساعة :10 20 مساء.



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