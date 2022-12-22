9.6 بالمائة من متساكني ولايات بنزرت و ونابل وزغوان يمارسون الرياضة (المرصد الوطني للرياضة)

كشفت المعطيات الاحصائية المنجزة من قبل المرصد الوطني للرياضة ، والمقدمة يوم الأربعاء خلال فعاليات اليوم الدراسي الإقليمي حول نتائج المسح الوطني للممارسات الرياضية والبدنية لدى التونسيين بإقليم الشمال الشرقي الذي يضم ولايات بنزرت ونابل وزغوان ، ان نسبة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة والأنشطة البدنية في الاقليم لا تتجاوز 9.6 بالمائة مقابل نسبة وطنية تعادل 16.8 بالمائة .



وارجعت تواضع تلك النسبة بالخصوص الى عدة أسباب ومنها التاثير السلبي للنسق المتسارع للحياة اليومية بما قلص من وقت الراحة والفراغ ، علاوة على عدم توفر الفضاءات الرياضية المهيئة للغرض او انعدامها او بعدها عن المواطن وغيرها من الأسباب المباشرة وغير المباشرة.



وتضمنت فقرات اليوم الدراسي الإقليمي الذي نظمته مصالح المرصد الوطني للرياضة والمندوبية الجهوية للرياضة ببنزرت بمركز التربصات والاصطياف والتخييم الرمال ببنزرت ، تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، وبحضور المدير العام للمرصد الوطني للرياضة نزار السويسي ومختلف الاطراف المتدخلة، تقديم عدد من الدراسات العلمية المنجزة من قبل عدد من الخبراء والمختصين في المجال, علاوة على عرض مجموعة من نتائج تقارير عملية واستبيانات منجزة من قبل عدد من الإدارات والمصالح العمومية المتداخلة حول ممارسة الرياضة لدى الشباب وبقية الفئات العمرية وعلاقة الرياضة بالصحة فضلا على تنظيم عدد من ورشات العمل والنقاش حول " النشاط البدني في الوسط المدرسي والجامعي " و" رياضة القرب "و ورشة ثالثة حول "الرياضة في الطبيعة" .



