انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة بين تونس ومصر محور لقاء وزير الداخلية بسفير مصر بتونس

مثل تقدم الاستعدادات لعقد اللجنة الأمنية المشتركة بين تونس ومصر في دورتها السابعة بتونس في شهر فيفري 2023، أهم محاول لقاء جمع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس إيهاب مصطفى فهمي.



وقد مثل اللقاء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، فرصة لتأكيد أهمية العلاقات التونسية المصرية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين والعمل على الارتقاء بالتعاون الأمني وتوسيع مجالاته.



