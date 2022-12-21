انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة بين تونس ومصر محور لقاء وزير الداخلية بسفير مصر بتونس

انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة بين تونس ومصر محور لقاء وزير الداخلية بسفير مصر بتونس

Publié le Mercredi 21 Decembre 2022 - 18:34 قراءة: 0 د, 20 ث
      
مثل تقدم الاستعدادات لعقد اللجنة الأمنية المشتركة بين تونس ومصر في دورتها السابعة بتونس في شهر فيفري 2023، أهم محاول لقاء جمع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس إيهاب مصطفى فهمي.

وقد مثل اللقاء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، فرصة لتأكيد أهمية العلاقات التونسية المصرية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين والعمل على الارتقاء بالتعاون الأمني وتوسيع مجالاته.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258767



En continu...

Toutes les news...
الرجوع الشتائي
الأربعاء 21 ديسمبر 2022 | 27 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:09 14:50 12:24 07:28 05:55
Babnet
14°
 Babnet20° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1120°-1320°-1422°-1522°-14
  • Avoirs en devises
    21766,0

  • (21 dec)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,31304 DT        1$ =3,12390 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 dec)   575,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   