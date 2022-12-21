تطاوين: ورشات علمية في فرع مدينة العلوم بتطاوين الى غاية 31 ديسمبر الجاري

تطاوين: ورشات علمية في فرع مدينة العلوم بتطاوين الى غاية 31 ديسمبر الجاري

Publié le Mercredi 21 Decembre 2022 - 22:31 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعد فرع مدينة العلوم بتطاوين برنامج نشاط لرواده بمناسبة العطلة الشتوية تضمن عديد الفقرات ولا سيما الورشات المتخصصة في مختلف المجالات العلمية على غرار الكهرباء والكيمياء المنزلية والتغذية السليمة والعين .
كما يتضمن البرنامج الذي يتواصل الفترة الفاصلة بين يومب 20 و31 ديسمبر الجاري تنظيم ورشات تهتم بمراحل القمر واستعمال المجهر وخريطة السماء والرياضيات والمادة والحواس الخمس وغيرها من المسائل العلمية .
وتندرج هذه الانشطة في اطار احتفالات مدينة العلوم بذكرى احداثها الثلاثين

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