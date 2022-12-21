تطاوين: ورشات علمية في فرع مدينة العلوم بتطاوين الى غاية 31 ديسمبر الجاري

اعد فرع مدينة العلوم بتطاوين برنامج نشاط لرواده بمناسبة العطلة الشتوية تضمن عديد الفقرات ولا سيما الورشات المتخصصة في مختلف المجالات العلمية على غرار الكهرباء والكيمياء المنزلية والتغذية السليمة والعين .

كما يتضمن البرنامج الذي يتواصل الفترة الفاصلة بين يومب 20 و31 ديسمبر الجاري تنظيم ورشات تهتم بمراحل القمر واستعمال المجهر وخريطة السماء والرياضيات والمادة والحواس الخمس وغيرها من المسائل العلمية .

وتندرج هذه الانشطة في اطار احتفالات مدينة العلوم بذكرى احداثها الثلاثين



