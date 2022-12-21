انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليّات الملتقى الوطني لنوادي الأطفال المتنقلة بكل ولايات الجمهورية تحت إشراف وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن والذي يتواصل على مدار ثلاثة أيّام بدار الشباب بتوزر تحت شعار "ملتقى الإبداع... نشاط وإمتاع"، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة.



ويتضمّن برنامج الملتقى الذي ينظّمه نادي الأطفال المتنقل التابع للمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بتوزر سلسلة من العروض والمداخلات حول "دليل نوادي الأطفال المتنقلة" و"نوادي الأطفال المتنقلة كآليّة للوقاية والحماية" و"التنشيط الجماهيري: مهارات التواصل لإنجاح عمليّة التنشيط" وعرض تجارب المؤسسات.



وأعد القائمون على البرنامج، ملتقى قوافل تنشيطيّة إلى منطقتي حزوة وتمغزة تتضمّن فقرات تنشيطية إذاعية وحلقات تعبيريّة وألعاب جماهيريّة وعروض فرجويّة تستهدف أطفال هذه المناطق الحدوديّة.



وتشرف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على إدارة وتنشيط 532 ناد للأطفال موزّعين بين نواد قارة وأخرى متنقلة تستهدف الأطفال في المناطق الحدوديّة والنائية.



