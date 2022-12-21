جمع الملتقى الجهوي حول ادماج الأطفال المصابين بطيف التوحد تحت شعار "الصعوبات والحلول" مجموعة من الخبراء وخاصة في علم النفس الحركي وجمعيات لها تجارب ناجحة في رعاية هذه الفئة بولايات مجاورة بعدد من الفاعلين في المنظومة التربوية وفضاءات الأطفال كرياض الاطفال في ولاية توزر من أجل الخروج بآليات ناجعة في ادماج طفل التوحد في الفضاء التربوي والحياة العامة.



وانتظم الملتقى يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بالتعاون بين جمعية تحدي لرعاية أطفال طيف التوحد والمنظمة الدولية إعاقة وادماج، واعتبر مناسبة لعقد لقاء تشاوري بين عدة متدخلين لتقديم الحلول الناجعة لدمج هذه الفئة، وفق سامية بن مسعود رئيسة مشروع من أجل ضمان تعهد أفضل بالأطفال ذوي طيف التوحد بهذه المنظمة.



حيث تمت، وفق المتحدثة، دعوة جمعية أمل لأطفال التوحد بمدنين التي تعتبر رائدة في مجالها من أجل تقديم تجربتها في رعاية أطفال التوحد، وعرض جهودها في إدماج منظوريها في الفضاء التربوي ومؤسسات الطفولة وغيرها من الفضاءات التي يحتاجها الطفل حتى تكون عملية الدمج ذات فائدة وتعود بالنفع على الطفل.

وأضافت أن اللقاء جمع كذلك الى جانب المتدخلين في العملية التربوية وفضاءات دمج طفل التوحد عددا من الاولياء الذين قدّموا تجاربهم وخاصة الصعوبات التي تواجههم في مسار دمج أبنائهم.

ونبّه، من جهته، الاخصائي في التربية والعلاج الحركي النفسي، محمد عبيد، في تصريح لـ"وات" الى أهمية دور التعهد النفسي الحركي لتنمية القدرات الذهنية والتواصلية والعلائقية والاجتماعية لدى طفل التوحد.

وأضاف أنه ركّز خلال مداخلاته على أهمية الصورة الجسمية التي تسمح لطفل التوحد بالشعور بالأنا والانتماء الى أسرة ومجتمع، مع ضرورة تمكين الطفل من مجموعة من المهارات حتى يتسنى له بلوغ مرحلة التعليم بأقل صعوبات وتحقيق عملية الدمج، من ذلك توفر قاعدة الأمان لطفل التوحد والمغامرة والمجازفة حتى لا يبقى رهين أحد آخر.

ولفت كذلك الى ضرورة التواصل مع طفل التوحد الذي يتجاوز الكلام معه الى وسائل أخرى منها التواصل بالبصر والتقليد والاصغاء والتداول على الأدوار واللعب والاشارة وهي تسمح عادة لطفل التوحد بالوصول الى درجة الحوار الكامل.

هذا وأشار المشاركون إلى مختلف صعوبات الادماج سواء في المؤسسة التربوية أو مؤسسات الأطفال كالنقائص اللوجستية، وتهيئة فضاءات ملائمة لطفل التوحد، علاوة على تكوين الإطار التربوي المتخصص وهي مقومات تفتقدها غالبية الفضاءات الدامجة في تونس.



