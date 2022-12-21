توج اللاعب الدولي التونسي عيسى العيدوني بلقب افضل لاعب كرة قدم تونسي في المسابقة الرسمية لاستفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء لعام 2022 التي اعلن عن نتائجها صباح اليوم الاربعاء.

وجمع العيدوني لاعب نادي فيرينتسفاروشي المجري 434 نقطة

يليه في المركز الثاني الياس السخيري ( كولن الالماني) المتوج بلقب الدورة الماضية برصيد 379 نقطة ثم جاء لاعب الترجي التونسي محمد علي بن رمضان في المركز الثاث (290 نقطة) .

وتوج لاعب التايكواندو خليل الجندوبي بلقب افضل رياضي تونسي لعام 2022

( المسابقة الرسمية) فيما فازات لاعبة كرة المضرب البطلة انس جابر بلقب افضل رياضية تونسية ( المسابقة الرسمية) في الاستفتاء لعام 2022



وفي الاختصص البارالمبي ( المسابقة الرسمية) كرس كل من وليد كتيلة وروعة التليلي سيطرتهما المطلقة على اختصاصيهما وتوجا على التوالي بلقب افضل رياضي بارلمبي وافضل رياضية بارالمبية لعام 2022 في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات).

ويذكر ان اكثر من 150 اعلاميا وفنيا ومدربا شاركوا في التصويت في ( المسابقة الرسمية) للنسخة العاشرة لاستفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء.



وفي ما يلي نتائج النسخة العاشرة لاستفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء لافضل الرياضيين والرياضيات لعام 2022 ( المسابقة الرسمية) والتي شارك فيها صحفيون من مختلف المؤسسات الاعلامية الوطنية و عدد من المديرين الفنيين للجامعات الرياضية الوطنية و مدربي فرق الرابطة الحترفة الاولى.



-افضل لاعب كرة القدم تونسي

-1- عيسى العيدوني 434 نقطة

-2 الياس السخيري 379 نقطة

3 - محمد علي بن رمضان 290 نقطة



-افضل رياضي تونسي

1-خليل الجندوبي 480 نقطة

2-اصيل النملي 455 نقطة

3-ايمن باشا 416 نقطة



افضل رياضية تونسية

1-انس جابر 611 نقطة

2-غفران بلخير 459 نقطة

3-مروى العامري 424 نقطة



-افضل رياضيى بارالمبي تونسي

1-وليد كتيلة 330 نقطة

2-رؤي الجبابلي 261 نقطة

3-فتحي الزوينخي 230 نقطة



-افضل رياضية بارالمبية تونسية

1 -روعة التليلي 445 نقطة

2-نور هان الحاج سالم 320 نقطة

3-سمية بوسعيد 312 نقطة



ويذكر ان الاستفتاء يشمل ايضا مسابقة خاصة بالجمهور على صفحة الوكالة على الانترنات tap.info.tn تتواصل الى اخر الشهر الجاري .



