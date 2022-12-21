استأثر الوضع المتدهور للمنطقتين الصناعيتين بقبلاط وطريق طبرقة بولاية باجة بأشغال جلسة اللجنة الجهوية للاستثمار، المنعقدة مساء أمس الثلاثاء في مقر ولاية باجة بإشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير الولاية صابر البنبلي، حيث أجمع كل المتدخلين على الوضع الـكارثي بالمنطقتين اللتين لا تتوفران على أدنى المرافق، فضلا عن أنّ أغلب العقارات بهما غير مستغلة ومهجورة منذ سنوات.



وبالمناسبة، أعلن صابر البنبلي أنه سيتم استرجاع وإسقاط حقّ بشأن عقارات تابعة للمجلس الجهوي وأخرى أسندتها الوكالة العقارية الصناعية، ستنكب لجنة مضيقة على دراسة 14 عقارا تابعا للمجلس الجهوي بين عقارات مهدمة وأراض بيضاء (حوالي 8 عقارات منها تقع بقبلاط)، مشيرا إلى أنّه سيتمّ إنجاز جرد كامل للاراضي والعقارات في المناطق الصناعية سواء التابعة للمجلس الجهوي او الوكالة العقارية الصناعية.

ودعا الوكالة العقارية الصناعية الى التدخل العاجل في المنطقة الصناعية بقبلاط، لاسيما وأنّ 80 بالمائة منها غير مستغل، وفق تقديره، فضلاع عن أنّ المنطقة ذات خصوصية اجتماعية ونسب البطالة فيها مرتفعة، مؤكدا أن ولاية باجة ستحرص علي تفعيل كل المناطق الصناعية بالجهة.

من جانبها، دعت مديرة مجامع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بباجة، آلاء العمدوني، الوكالة العقارية الصناعية الى الإيفاء بوعودها بتخصيص 3.3 ملايين دينار لتهيئة المناطق الصناعية، شرط أن يتمّ تفعيل مجامع الصيانة والتصرف.

وبيّنت أنّه تمّ تفعيل مجامع الصيانة والتصرّف والقيام بعدد من التدخّلات مثل توفير النور الكهربائي بمنطقة صناعية وحملات نظافة بالمنطقتين الصناعيتين طريق عمدون وطبرقة، لكن تبقى تدخّلات المجامع محدودة نتيجة محدودية إمكانياته باعتبار أنّ المناطق الصناعية بطريق طبرقة وغيرها غير مهيأة، ولا تتوفر بها شبكة طرقات، وأدنى المرافق، مشيرة إلى أن عددا من المستمرين هدّدوا بأن يغادروا هذه المنطقة.

وأعلن المدير الجهوي للوكالة العقارية الصناعية، عمر دمر، أنه لم تتم برمجة إحداثات جديدة للمناطق الصناعية في ولاية باجة حاليا باعتبار عدم توفر أي مدخر عقاري فى الجهة مستقبلا، مشيرا إلى أن الوكالة قامت سنة 2022 بإسقاط حق 7 مستثمرين وهي بصدد متابعة 18 وضعية أخرى.



من جهة أخرى، عبّر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سامي الفطناسي، عن تخوفّه من عدم صمود عدد من المؤسسات إذا ما تمّ اعتماد النظام الحقيقي لا التقديري للضرائب، مطالبا بالعمل على مواصلة دراسة مشروع جنان مجردة وهو أحد المشاريع الكبرى التي ستغيّر وجّه الجهة والتي يتواصل تعطّل دراستها لأسباب مبهمة، وفق تعبيره.

وطالب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، شكري الدجبي، من جهته، بإطلاق دراسة مشروع جنان مجردة مؤكدا انه سيتم القبول بكل النتائج التى ستفضي اليها.

واعتبر أن الاستثمار في الجهة لن يتطوّر بدون مشاريع كبرى مثل جنان مجردة، وبدون تغيير منوال التنمية ومناطق صناعية كبرى تثمّن المنتوج الفلاحي للجهة وتعطيه قيمة مضافة.

من جانبه، قال مدير وكالة الاستثمار الفلاحي فوزي الفخفاخ، إن "تعطّل صرف امتيازات المستثمرين في القطاع الفلاحي في المدة الاخيرة من شأنه التأثير على مشاريعهم".



