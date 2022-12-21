قبلي: تسجيل مؤشرات إيجابية جدّا في القطاع السياحي منذ مطلع السنة الجاريّة

سجّلت الربوع الصحراوية بولاية قبلي مؤشرات سياحيّة ايجابية جدّا منذ مطلع السنة والى غاية 10 ديسمبر الجاري مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم، صباح اليوم الأربعاء، لـ"وات".

وعبّر الصايم عن أمله في أن تشهد هذه المؤشرات مزيدا من التحسّن خاصة وأن الجهة مقبلة على سلسلة من التظاهرات الثقافية والرياضية الهامّة ومنها بالاساس الدورة 54 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز التي تنطلق يوم غد الخميس والاحتفالات برأس السنة الادارية.

وكشف محمد الصايم عن الارقام المسجلة في القطاع السياحي منذ 1 جانفي الى 10 ديسمبر 2022 والتي تظهر استقبال مختلف الوحدات الفندقية والمخيمات المنتصبة بهذه الربوع لـ132 ألفا و427 حريفا مقارنة بـ 45 الف حريف فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي بزيادة تقدر بـ 193.7 بالمائة، وهو ما انعكس على عدد الليالي المقضاة بالجهة الذي قفز من 57 ألفا و373 ليلة فقط خلال ذات الفترة من السنة الماضية ليصل الى حدود 148 ألفا و636 خلال ليلة هذه السنة أي بزيادة تقدر 159.1 بالمائة.

واعتبر أن هذه المؤشرات الايجابية هي ثمرة مجهودات بذلتها عديد الاطراف المتدخلة في القطاع السياحي والتي شملت الحملات الترويجية التي قامت بها وزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان التونسي للسياحة عن طريق تمثيلياته بالخارج، فضلا عن مجهودات الوحدات السياحية وشركات الترويج ووكالات الاسفار.

وأشار إلى الدور الهام للوسائط الاعلامية في الترويج للوجهة التونسيّة صورة تونس الى الخارج، ومساهمتها في تقريب الحريف سواء المحلي او الاجنبي من هذه الربوع التي بات لها اسم وصيت معروف، على حد تعبيره، جعل من السياحة الصحراوية بطاقة ذهبية في المنتوج السياحي التونسي نظرا لما تتميز به من ايجابيات مقارنة مع البلدان المزاحمة ومن اهمها القرب، وتوفر الامن، ونوعية الخدمات، ومهنية وحرفية العاملين بالقطاع، علاوة على ما يميز اهالي الربوع الصحراوية من رحابة صدر وكرم الضيافة.

وفي ذات السياق لفت الصايم الى الاستعدادات الكبرى التي بذلت لتأمين نجاح عطلة الشتاء التي تتزامن مع موسم الذروة في السياحة الصحراوية الى جانب التحضيرات الهامة لحسن تنظيم الدورة 54 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز من ناحية استقبال الوفود الصحفية والوفود السياحية التونسية والاجنبية اضافة الى الاعداد لعطلة راس السنة الادارية عبر تامين فريق متكامل من المندوبية الجهوية للسياحة المعاينة الميدانية لكافة مؤسسات الايواء سواء الفنادق او المخيمات.

وأضاف أن هذه الاستعدادات تشمل كذلك المساندة اللوجستية لضمان تقديم افضل الخدمات التي تستجيب لتطلعات الحرفاء والتنسيق مع كافة المصالح الامنية والعسكرية لضمان تأمين الرحلات السياحية بالفضاء الصحراوي، اضافة الى التنسيق مع مصالح وزارة الصحة لضمان جودة الخدمات في ما يتعلق بسلامة الاغذية والاكلات، علاوة على التنسيق مع اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الاسعار وضمان انتظامية التزود، ومصالح وزارة التجارة لمراقبة حسن تزود الجهة بالمواد الاساسية خلال هذه الفترة.



حمد







