نجدة وانقاذ 1192 مجتازا للحدود البحرية في الليلتين الفاصلتين بين 19 و21 ديسمبر الجاري

تمكنت الوحدات البحرية بالإدارة العامة لحرس الحدود من إحباط 49 عملية محاولة اجتياز ونجدة وإنقاذ 1192 مجتازا للحدود البحرية في الليلتين الفاصلتين بين 19 و21 ديسمبر الجاري.



وتمكنت وحدات الحرس الوطني البحري، وفق بلاغ صادر الأربعاء عن الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، من نجدة وانقاذ 215 شخصا يحملون الجنسية التونسية و 977 أجانب بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.

واشار البلاغ الى ان النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنه اثر استشارتها.







