رئيس الجمهورية يلتقي رئيس بعثة الملاحظين للانتخابات التشريعية التابعة للاتحاد الافريقي

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس بعثة الملاحظين للانتخابات التشريعية التابعة للاتحاد الافريقي "آسان ماياكي"، ورئيس دائرة الديمقراطية والانتخابات والدستور بالاتحاد الافريقي "كاليكست أرستيد مباري".وتناول اللقاء نتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بتونس، كما تم التطرق إلى التجارب الدستورية والانتخابية على وجه الخصوص في تونس وفي افريقيا وفي عديد الدول الأخرى، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وفي تصريح له عقب اللقاء حسب ما ورد في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، قال رئيس بعثة الملاحظين للانتخابات التشريعية التابعة للاتحاد الافريقي "آسان ماياكي"، "قدمنا لرئيس الجمهورية قيس سعيد تقريرا حول مهمة بعثة ملاحظة الانتخابات التشريعية التي نظمها الاتحاد الافريقي بطلب من تونس".واشار الى ان البعثة اصدرت أمس بيانا حول عملية ملاحظة هذه الانتخابات التي قال إنها جرت بطريقة "ممتازة تقنيًا ومنظمة بشكل جيد"، مؤكدا أن مهمة بعثة الملاحظين تمت "بكل حيادية وشفافية تامة وفي إطار قيم الميثاق الأفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحوكمة".وتابع قائلا لقد "تم منحنا جميع التسهيلات حتى تتم مهمة المراقبة ميدانيا في أفضل الظروف، وسنقدم جملة من التوصيات بناء على ما تمت مراقبته".NaN