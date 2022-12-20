صفاقس : منتدى حول "زيت الزيتون التونسي وآفاق التصدير الى اليابان"

انتظم اليوم الثلاثاء بمدينة صفاقس، وببادرة من جمعية تونس الزيتونة وحضور وفد ياباني يضم 10 موردين ومختصين في زيت الزيتون وخشب الزيتون منتدى حول موضوع "زيت الزيتون التونسي وآفاق التصدير الى اليابان".

واعتبر رئيس جمعية تونس الزيتونة، فوزي الزياني، في تصريح اعلامي ان "هذا المنتدى يعد فرصة تاريخية لمنتجي زيت الزيتون والمصدرين التونسيين من اجل تغيير منهاج تصدير زيت الزيتون التونسي ودعمه، عبر التوجه نحو تصدير زيت الزيتون المعلب والقطع مع من وصفههم ب"لوبيات تصدير زيت الزيتون السائل"، باعتبار ان هذه الاسواق الواعدة مثل اليبان وغيرها من الاسواق الاخرى لا نستطيع ان نصدر اليها الا زيت الزيتون المعلب باسعار ممتازة، بما من شانه ان يرفع في نسق العملة الصعبة مع هذه الاسواق الواعدة، ويعود بالفائدة على ميزانية الفلاح التونسي وميزانية الدولة"، وفق تقديره.

وابرز الزياني، ان تواجد هذا الوفد الياباني، الذي يضم متذوقين لزيت الزيتون واصحاب قرار على مستوى التوريد للقطاع، في تونس وتحديدا في مدينة صفاقس منذ 6 ايام، ليس صدفة بل جاء رغبة منهم في استيراد زيت الزيتون التونسي باعتبار ان لديهم قناعة راسخة بان زيت الزيتون التونسي من اجود الزيوت في العالم، مشيرا الى ان الزيارات الميدانية التي قامت بها جمعية تونس الزيتونة لفائدة هذا الوفد الياباني لاطلاعهم على سلسلة الانتاج انطلاقا من عملية جني الزيتون الى مرحلة التعليب، وتذويقهم 12 صنفا من زيت الزيتون التونسي ، لقيت انطباعات جيدة واستحسانا من قبل هذا الوفد الياباني.

هب



