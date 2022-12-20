أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على المشاريع التالية:
• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
• مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023.
• مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء.
وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على المشاريع التالية:
• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
• مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023.
• مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء.
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