أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على المشاريع التالية:

• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023.

• مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023.

• مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء.



