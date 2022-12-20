مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023. ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023

مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023. ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 20:16 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على المشاريع التالية:
• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
• مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023.
• مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء.

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