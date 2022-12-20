رئيسة الحكومة تزور مقر مؤسسة الأرشيف الوطني

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف الذي يلتئم هذه السنة تحت شعار "من أجل ديمومة الذاكرة الرقمية"، زارت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء، مقر مؤسسة الأرشيف الوطني بشارع 9 أفريل 1938 بالعاصمة.



واطلعت رئيسة الحكومة على معرض للوثائق النادرة أقيم بالمناسبة في بهو هذه المؤسسة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.



كما زارت مختلف مصالح مؤسسة الأرشيف الوطني وعاينت مراحل حفظ الوثائق، كما اطلعت على المنصة الرقمية الجديدة لمؤسسة الأرشيف الوطني والتي تحتوي على قاعدة بيانات أرشيفية تضم حوالي 182 ألف تسجيلة يتم تطعيمها بانتظام.



وأكدت رئيسة الحكومة الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة بالأرشيف باعتباره أداة فاعلة لنجاعة العمل الإداري ومقوما أساسيا من مقومات الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصيانتها، ومصدرا للبحوث والدراسات.



وكرّمت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عددا من المتبرعين بالأرشيف الخاص، معتبرة أن هذا التبرع هو عنوان للنضج الحضاري للمجتمع، داعية كل المثقفين ورجال الاقتصاد والسياسة وكافة المواطنين الذين بحوزتهم وثائق هامة للتبرع بها حتى تكون جزء من التراث الارشيفي ودعامة للذاكرة الوطنية وللبحث العلمي والتاريخي.



