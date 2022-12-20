الحكومة تحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم عند مستوى 1ر33 مليون لتر لسنة 2022

حددت الحكومة المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى السنة الحالية ب1ر33 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2022

واشار قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 193 لسنة 2022 عن وزرات الصناعة و المالية و التجارة و الفلاحة ان مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 2022 من الفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر 2022

وكان رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، دعا يوم 16 ديسمبر 2022 رئيس الجمهورية، من اجل عقد جلسة على أعلى مستوى تجمع المتدخلين في منظومة إنتاج الحليب من أجل المحافظة عليها وإنقاذها من الانهيار



وابرز العيفي، أن كميات الحليب المجمّعة يوميا تصل الى زهاء 1،4 مليون لتر، يوميا في حين أن معدل الاستهلاك اليومي يناهز 1،8 مليون لتر يوميا، أي بعجز في حدود 400 ألف لتر.



ولفت الى أنّ العجز الحاصل يتم تغطيته من المخزون الاستراتيجي للحليب الذي يقدر، حاليا، بحوالي 5 مليون لتر مقابل نحو 40 مليون لتر في الفترة ذاتها من سنة 2021، محذرا في الوقت ذاته من نفاذ المخزون وتأزم الوضع أكثر فأكثر.











