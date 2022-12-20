رئاسة الحكومة تعين القاضي العدلي مكرم الجلاصي رئيسا للجنة الاستشارية للمناجم

عينت رئاسة الحكومة القاضي العدلي، مكرم الجلاصي، رئيسا للجنة الاستشارية للمناجم عوضا عن نجاة بن صالح.



وتبدي اللجنة استشارية للمناجم رأيها وجوبا في كلّ الحالات المنصوص باحكام مجلة المناجم ويمكن للوزير المكلف بالمناجم أن يطلب رأي هذه اللجنة في خصوص أيّة مسألة أخرى تتعلق بالمناجم علما وان تركيبة اللجنة وطرق سيرها ضبطت بمقتضى امر.



وتضم اللجنة ممثلين عن الادارة العامة للطاقة وعن الوزارة الاولي وعن وزارة الدفاع الوطني ووزارة البيئة وشركة فسفاط فقصة و الديوان الوطني للمناجم الى جانب استاذ جامعي.









