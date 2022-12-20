كأس العالم 2022 : "مونديال قطر الأفضل على الإطلاق" (رئيس الفيفا)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اليوم الثلاثاء ان مونديال قطر 2022 هو النسخة الأفضل من نهائيات كأس العالم على الإطلاق و التي توج بها منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا بالضربات الترجيحية (4-2, 3-3 بعد الوقت الإضافي) يوم الأحد بملعب لوسيل بالدوحة.

وقال إنفانتينو في تصريح لموقع الـ/فيفا/: "ما قاموا به ويقومون به للترحيب بالعالم في هذه الدولة الجميلة مذهل، إذ شعر الجميع أنه في بلاده".

وأكد أن كاس العالم جمعت الكل سويا، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث لكأس العالم، وبفضل الطبيعة المتقاربة للمونديال، تواجدت جماهير كل المنتخبات في مدينة واحدة.

وأضاف: "بالنسبة لكل الجماهير، سواء الذين كانوا هنا في قطر لمتابعة البطولة أو المباريات أو شاهدوها من بلادهم، أعتقد أن الجميع تبنى كأس العالم بحق، وقد رأينا كيف توحّد كرة القدم العالم، إذ استمتعت الجماهير من 32 دولة في قطر وكل أرجاء العالم بسلام وفرح".

وأشار رئيس الـ/فيفا/ إلى أن البطولة أظهرت إمكانية استخدام شعبية كرة القدم لترك أثر اجتماعي إيجابي، وذلك من خلال عدة حملات توجهت إلى جمهور عالمي يزيد على خمسة مليارات شخص.

وقال: "استخدمنا قوة كرة القدم، خارج أرضية الملعب، وشعبية اللعبة لتسليط الضوء على التمييز، والترويج للاستدامة، وتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة، وضمان تمتّع الأطفال بالحماية وحصولهم على التعليم".. مبيناً أن كرة القدم أصبحت عالمية حقاً، منوهاً بأن الجماهير من 32 دولة استمتعت بكأس العالم قطر 2022 بسلام.

كما توجه إنفانتينو بالتهنئة إلى المنتخب الأرجنتيني الفائز، وفرنسا وصيفة البطل، وكرواتيا صاحبة المركز الثالث.

كما نوه إنفانتينو أنه وللمرة الأولى في المونديال، تجاوزت دول من القارات الخمس مرحلة المجموعات.. وقال: "كان مستوى التنافس مرتفعاً بشكل كبير جداً، وللمرة الأولى في التاريخ، بلغت منتخبات من كل قارات العالم الأدوار الإقصائية لكأس العالم ، أي أننا نرى كيف أن كرة القدم أصبحت عالمية حقاً".







