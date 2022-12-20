تأجيل الجلسة الاستثنائية للمجلس البلدي لمدينة تونس بسبب عدم توفر النصاب القانوني للحضور

لم يتمكن المجلس البلدي لبلدية تونس عشية اليوم الثلاثاء من عقد اجتماعه الاستثنائي المخصص لدراسة المشاريع التنموية المقررة في برامجه بين سنوات 2018 و2022 وتقييم المنجز منها واستكمال ما لم يتم إنجازه وتمويله وذلك بسبب عدم استكمال النصاب القانوني للحاضرين وتم تأجيل الجلسة الى يوم الخميس المقبل.

ودعت البلدية باستدعاءات إسمية لاعضاء المجلس ال60 الى عقد هذه الجلسة لمناقشة مشاريعها التنموية المدرجة بمخطط الاستثمار التشاركي لسنة 2022 باعتبار المشاريع المتواصلة منذ سنة 2016 في مجالات أهمها التنوير العمومي والتحكم في الطاقة وتهيئة المناطق الخضراء وتركيز التجهيزات الحضرية وتهيئة الاسواق وكرائها وتهيئة الملاعب الرياضية والتجهيز البلدي.

وأجلت رئيسة البلدية ورئيسة المجلس البلدي سعاد عبدالرحيم الجلسة الى صباح الخميس القادم في حين ينص الفصل 220 من مجلة الجماعات المحلية على انعقاد الجلسة المؤجلة للمجلس بمن حضر من الاعضاء بعد ثلاثة أيام على الأقل من الموعد الاصلي المقرر لها بدلا من الاغلبية المطلوبة.

وتتكرر قرارات تأجيل اجتماعات المجلس البلدي العادية والاستثنائية واجتماعات لجانة المتخصصة بسبب عدم الحضور وعدم اكتمال النصاب من ذلك تأجيل جلستين استثنائيتين منذ شهر نوفمبر الماضي كان يفترض استغلالهما لتدارك التأخير في معالجة الملفات.



