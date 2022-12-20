أدرجت وزارة الفلاحة تعديلا على تسعيره مياه الشرب، ابقت بموجبه على التسعيرة التدريجية 200 مليم و 665 مليم دون اعتبار القيمة المضافة في حين زادت في التسعيرات الأخرى وذلك بالاعتماد على مؤشر الاستهلاك بالمتر المكعب.



وتطبق تسعيرة 200 مليم للمتر المكعب على كامل استهلاك المشترك إذا ساوى أو قلّ عن 20 مترا مكعبا لكل 3 أشهر في حين تطبق تسعيرة 665 مليم للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل الاستهلاك المشترك إذا فاق 20 مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن 40 مترا مكعبا لكل 3 أشهر

وتتعلق تسعيرة 930 مليما على المتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 40 مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن 70 مترا مكعبا لكل 3 أشهر علما وان السعر المطبق كان في حدود 810 مليما للمتر المكعب منذ قرار الترفيع لسنة 2021.

وسيدفع المشترك مبلغ 310ر1 دينار للمتر المكعب، بالنسبة الى كامل استهلاكه إذا فاق 70 مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن 100 متر مكعب لكل ثلاثة أشهر علما وان السعر المطبق منذ 2021 يناهز 120ر1 دينار.



ويكلف استهلاك الماء إذا فاق 100 متر مكعب وساوى أو قل عن 150 مترا مكعبا لكل 3 أشهر، المشترك، 540ر1 دينار في حين كان المشترك يدفع زهاء 290ر1 دينار بموجب قرار الترفيع لسنة 2021.



ويتعين على المستهلك دفع 990ر1 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 150 مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر علما وان المبلغ المدفوع بموجب قرار 2021 كان في حدود 620ر1 دينار.



وتنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الإشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

ويتم الاخد في الاعتبار بالنسبة إلى الإشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على 3 شقق او أكثر، عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق هذه التعريفة التدريجية.

ويتم في حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا احتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية التي سيتم تطبيقها بموجب هذا القرار.



