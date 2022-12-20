توزر: ماراطون الواحة بمشاركة نحو 300 عداء

توزر: ماراطون الواحة بمشاركة نحو 300 عداء

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 19:44 قراءة: 0 د, 36 ث
      
جرى اليوم الثلاثاء تنظيم ماراطون الواحة على مسافة 8 كلم في مسلك ينطلق من أمام مقر ولاية توزر عبر المسلك السياحي بالواحة القديمة وذلك بالشراكة بين المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وجمعية مهرجان الواحات الدولي للسياحة والثقافة على هامش الدورة 43 من المهرجان الدولي للواحات.
وشارك في الماراطون نحو 300 عداء من الجنسين ينشطون في جمعيات مدنية ومدرسية تنتمي لرابطة الجنوب الغربي لألعاب القوى وفق المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتوزر الطيب الزاهي الذي اكد أن السباق هو مناسبة لإدخال تنشيط وحركية لمدينة توزر وتوفير فرصة للتنافس بين الشبان وغالبيتهم تلاميذ.
ولفت الى أن المسلك الذي يمتد على ثمانية كلم هو مسلك دائري ينطلق من ساحة الاستقلال امام مقر الولاية ويعود إليه وتم تمكين المشاركين من ميداليات مشاركة وجوائز مالية للفائزين.

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