هذا ما قررته المحكمة في ملف الهجوم الارهابي على منزل وزير الداخلية الاسبق لطفي بن جدو

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, حجز القضية المتعلقة بالهجوم الارهابي على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدّو أثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين ولتحديد موعد لاحق للمحاكمة.



و قد تولت الوحدات الأمنية احضار كافة المتهمين الموقوفين ما عدا الارهابي خير الدين البرهومي الذي تبين انه لم يتم جلبه من السجن ، بالاضافة الى حضور متهمين محالين بحالة سراح ومن بينهم فتيات.



وقد بلغ العدد الاجمالي للمتهمين حوالي 40 متهما.



وقد طالب بعض محامو الدفاع تاخير النظر في القضية مع تقديم مطالب افراج عن الموقوفين لدى هيئة المحكمة.



ولم تستنطق المحكمة المتهمين .





وتجدر الاشارة الى أن الهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدّو حدث في شهر ماي من سنة 2014 وتسبب في استشهاد أربعة أعوان أمن واصابة آخرين بجروح متفاوتة وذلك بجهة حي الزهور من ولاية القصرين.



