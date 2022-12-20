وزارة الصحة: تسجل 6 وفيات و195 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاسبوع الممتد من 12 الى 18 ديسمبر 2022

وزارة الصحة: تسجل 6 وفيات و195 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاسبوع الممتد من 12 الى 18 ديسمبر 2022

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 12:52 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات و195 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاسبوع الممتد من 12 الى 18 ديسمبر 2022 مقابل 3 وفيات و137 اصابة جديدة خلال الاسبوع الذي سبق.

وكشفت الاحصائيات الدورية لوزراة الصحة حول انتشار كوفيد 19 عن القيام ب3019 تحليلا، خلال ذات الفترة، اي بنسبة تحاليل ايجابية تقدر ب6,45 بالمائة مشيرة الى ايواء نحو 27 حالة جديدة في المستشفيات والمصحات الخاصة.

وقد اصاب الفيروس، منذ ظهور اول حالة في تونس في مارس 2020 مليون و147 الف و477 اصابة وراح ضحيته 29 الف و279 شخصا.


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