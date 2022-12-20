التيار الديمقراطي يعرب عن أسفه لاستقالة غازى الشواشي ومحمد الحامدى

أعرب المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، عن أسفه لاستقالة الأمين العام للحزب غازى الشواشي ومساعده محمد الحامدي.



وأكد، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، مواصلة الاضطلاع بدوره الوطني في التصدي لما وصفه بانقلاب قيس سعيد وبناء بديل اجتماعي ديمقراطي مستقل على قاعدة برنامج يغير واقع الشعب التونسي نحو الأفضل.



تجدر الإشارة الى أن القيادي في الحزب مجدى الكرباعي أعلن بدوره عن استقالته من الحزب ، دون تقديم أسباب ذلك .



وبين في صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه سيواصل العمل السياسي في قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وخاصة العدالة البيئية و المناخية وقضايا المهاجرين .



وكان غازى الشواشي، أعلن اليوم في بيان أصدره على صفحته الخاصة بالفايسبوك، استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي.



وقال " أغادر اليوم التيار الديمقراطي في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا لان الاطار حسب تقديري لم يعد يوفر الأدوات الضرورية للمساهمة في حل الازمة الخطيرة التي تمر بها تونس ".



وأضاف أنه سيواصل العمل في الشأن العام متحررا من الالتزامات الحزبية، معربا عن أمله في أن تعود تونس سريعا ومن جديد للمسار الديمقراطي على أسس سليمةن وفق تعبيره.



والتيار الديمقراطي، هو حزب ذو توجه اجتماعي ديمقراطي، تأسس في 30 ماي 2013 من قبل السياسي والمحامي محمد عبو، الذى شغل منصب أمين عام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.



وفي 15 أكتوبر 2017، تم توقيع بروتوكول انصهار بين التيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي الذى كان يقوده السياسي محمد الحامدي.



