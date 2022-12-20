أفاد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، عبد الستار بلخوجة، بأنّ مصالحه تدخّلت لقطع عدد محدود من الأشجار المحروقة في جانب من غابة الناظور ببنزرت الشمالية، وتمثّل فقط الأشجار التي احترقت بالمكان في صيف 2021، وذلك في اطار إعداد الموقع لاعادة تشجيره بالكامل قريبا.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن العملية منظّمة قانونيّا ولوجستيا وتتم عن طريق مقاولة تم إسنادها إثر بتة بالمزاد العلني يوم 3 نوفمبر الفارط 2022 بمقر الوزارة، مشيرا إلى أن المقاولة انطلقت يوم 15 ديسمبر الجاري، وعقب استيفاء الإجراءات القانونية، في إزالة الأشجار المحروقة دون سواها، من خلال تحديد دقيق للأشجار والمساحات الواجب التدخل فيها عبر نظام تحديد المواقع، وذلك تحت إشراف فريق مراقب مختص من أعوان ورئيس مركز الغابات.

وفي جانب آخر، أوضح رئيس دائرة الغابات ببنزرت أن إدارته، رصدت منذ فترة قطع بعض المواطنين لعدد من الأشجار في أماكن متفرقة من غابة الناظور (بعيدا عن موقع تدخل المقاولات الحالي) بآلات تقليدية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في الغرض.

ودعا، في هذا الإطار، جميع المكونات المجتمعية إلى معاضدة المجهود الرسمي المبذول في الحفاظ على الثروة الغابية، وإبلاغ مصالح الغابات والأجهزة الرقابية بكل محاولة للاعتداء على النسيج الطبيعي بالمكان وغيرها من المواقع بالجهة.



