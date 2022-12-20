غازى الشواشي يعلن استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي

غازى الشواشي يعلن استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 11:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن غازى الشواشي، في بيان أصدره على صفحته الخاصة بالفايسبوك، استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي.

وقال " أغادر اليوم التيار الديمقراطي في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا لان الاطار حسب تقديري لم يعد يوفر الأدوات الضرورية للمساهمة في حل الازمة الخطيرة التي تمر بها تونس ".

وأضاف أنه سيواصل العمل في الشأن العام متحررا من الالتزامات الحزبية، معربا عن أمله في أن تعود تونس سريعا ومن جديد للمسار الديمقراطي على أسس سليمةن وفق تعبيره.

وأكد أن إعادة تأسيس القواعد المشتركة بين جميع التونسيين ووضع خارطة طريق تتضمن الإصلاحات الضرورية على جميع المستويات، هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع لانجاح عملية الانقاذ والاصلاح و من ثمة تحقيق انتظارات التونسيين في العيش الكريم و في الحرية و في الديمقراطية.

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