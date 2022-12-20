الدستوري الحر يحذر سعيد من مغبة تنصيب برلمان "مرفوض شعبيا"

الدستوري الحر يحذر سعيد من مغبة تنصيب برلمان "مرفوض شعبيا"

photo archives
Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 10:33 قراءة: 0 د, 59 ث
      
حذر الحزب الدستوري الحر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، من مغبة تنصيب مجلس نواب "مرفوض شعبيا"، مؤكدا العزم على تتبعه أمام المحاكم الوطنية والدولية، عما اقترفه" من جرائم في حق الدولة"، وفق توصيفه.

وحمل الحزب، في رسالة مفتوحة وجهها إلى سعيد، المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية، محذرا بأنه لا يعترف ولا يلتزم بأي نتائج تصدرها هيئة الانتخابات بخصوص الانتخابات التشريعية.

وأكد أن قيس سعيد اغتصب السلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي تحت عنوان "دستور الجمهورية التونسية" حيز النفاذ ، باعتبار أنه غير منتخب بموجب أحكامه، بالاضافة الى تماديه في انتهاك القانون وضرب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات ومدونة حسن السلوك الإنتخابي عرض الحائط وأصدر مرسوم اللاشرعي عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 تنقيح القانون الانتخابي .

وأضاف في رسالته التي نشرها اليوم الثلاثاء ، على صفحته الرسمية "بالفايسبوك" أن سعيد قام بتغيير قواعد اللعبة الإنتخابية وتحكم فيها بطريقة مفضوحة لخدمة أنصاره، صادرت حقوق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ومنعتهم من اختيار ممثليهم في البرلمان.

وجدد الحزب، المطالبة بالدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية واعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال وإيقاف العملية الإنتخابية وتجميد هيئة الإنتخابات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258668



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 | 26 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:08 14:49 12:24 07:28 05:55
Babnet
15°
 Babnet19° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1220°-1120°-1320°-1423°-13
  • Avoirs en devises
    21729,4

  • (19 dec)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32566 DT        1$ =3,12124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 dec)   393,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   