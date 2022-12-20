القائمة الأولية للفائزين 23 في الدور الأول من الانتخابات التشريعية 2022

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية مساء أمس الاثنين، عن فوز 23 مترشحا داخل تونس وخارجها للانتخابات التشريعية بمقاعد في البرلمان الجديد الذي يضم 161 مقعدا.



وفي ما يلي قائمة الفائزين :



* أريانة:

دائرة أريانة المدينة : نجلاء اللحياني

دائرة سكرة 2 : فاتن النصيبي

دائرة رواد 1 : أيمن البوغديري

دائرة رواد 2 : عبد الحليم بوسمّة

دائرة قلعة الأندلس - سيدي ثابت : فيصل الصغير



* بن عروس:

دائرة المروج - بئر القصعة : ماهر بوبكر الحضري

دائرة المروج - فرحات حشاد : وجدي الغاوي

دائرة رادس - مقرين : إبراهيم بودربالة

دائرة فوشانة : مراد الخزامي



* جندوبة:

دائرة جندوبة الشمالية - فرنانة: محسن الهرمي



* منوبة:

دائرة منوبة - دوار هيشر: علي بوزوزيّة



* تونس 1:

دائرة المدينة - باب سويقة : آمال المؤدب

دائرة باب بحر - سيدي البشير : عادل البوسالمي



* سوسة:

دائرة سيدي الهاني - القلعة الصغرى : محمود العامري

دائرة الزاوية - القصيبة - الثريات : يوسف التومي



* بنزرت:

دائرة بنزرت الشمالية : سامي



* مدنين:

دائرة جربة - حومة السوق : غسان يامون

دائرة بني خداش : عبد السلام الحمروني



* تونس 2:

دائرة حلق الوادي : هشام حسني

دائرة حي الخضراء - المنزه : ثابت العابد



* دائرة فرنسا 2: عمر البرهومي



* دائرة فرنسا 3 : رياض جعيدان



* دائرة إيطاليا : سامي عبد العالي



وسينتظم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في باقي الدوائر وعددها 131 دائرة من اصل 161 اثر الانتهاء من الطعون التي ستنطلق آجالها يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 وفق ما صرح به عضو الهيئة محمد التليلي المنصري.



وحسب المنصري تتواصل اجال تقديم الطعون في دوريها الابتدائي والاستئنافي على مدى شهر، ويتم اثرها الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية يوم 19 جانفي القادم.



