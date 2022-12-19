تشريعية 2022: النتائج الاولية بالدوائر الانتخابية بالخارج

تشريعية 2022: النتائج الاولية بالدوائر الانتخابية بالخارج

Publié le Lundi 19 Decembre 2022 - 20:50 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي النتائج الأولية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب الخاصة بالدوائر الانتخابية الثلاث بالخارج، وفق ما تم الاعلان عنها خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

-الدائرة الانتخابية فرنسا 2: تبعا لتقدم مترشح واحد بهذه الدائرة، تم التصريح بفوز عمر البرهومي بالمقعد الوحيد المخصص لهذه الدائرة.

-الدائرة الانتخابية فرنسا 3: تبعا لتقدم مترشح واحد بهذه الدائرة، صرحت هيئة الانتخابات بفوز رياض جعيدان بالمقعد المخصص لها.

-الدائرة الانتخابية ايطاليا: تبعا لتقدم مترشح واحد بهذه الدائرة، تم التصريح بفوز سامي عبد العالي بالمقعد المخصص لهذه الدائرة.




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