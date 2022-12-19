فاروق بوعسكر: نسبة الاقبال في الدور الاول للانتخابات التشريعية بلغت 22ر11 بالمائة

فاروق بوعسكر: نسبة الاقبال في الدور الاول للانتخابات التشريعية بلغت 22ر11 بالمائة

Publié le Lundi 19 Decembre 2022 - 18:40 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، خلال ندوة صحفية مساء اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بأن الهيئة سجلت قيام مليون و25 ألفا و418 ناخبا بالتصويت في الانتخابات التشريعية أول امس السبت، أي بنسبة إقبال تقدر ب 22ر11 بالمائة.


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