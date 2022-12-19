أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوم 31 ديسمبر الجاري سيكون آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021 بالنسبة للمؤجرين والعاملين لحسابهم الخاص.



وبين الصندوق في بلاغ له اليوم الاثنين، أنه يشترط على الراغبين في الانتفاع بطرح كلي بنسبة 100 بالمائة لخطايا التأخير، إما خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة وخلاص الاشتراكات بعنوان الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 أوبأقساط شهرية على مدة لا تتجاوز 3 سنوات.



وذكر أنه يتوجب على الراغبين في الانتفاع بطرح جزئي بنسبة 50 بالمائة من مبلغ خطايا التأخير، خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع بأقساط شهرية على مدة أقصاها 5 سنوات على أن يتم تقديم مطلب وإبرام رزنامة دفع قبل 31 ديسمبر وخلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021.



