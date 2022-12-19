عبّر الصحفيون والعاملون في إذاعة شمس آف، عن غضبهم مما وصفوه ب"غياب رؤية واضحة لديمومة هذه الإذاعة المصادرة ومواصلة تجاهل الحكومة، حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، في تعد صارخ على حقهم في العمل وفي ضرب ممنهج لحرية الإعلام" وفق ما جاء في بيان مشترك صادر عن فرعي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الاساسية بإذاعة شمس اف ام، على إثر اجتماع عام انعقد اليوم الإثنين بمقر المؤسسة، تحت إشراف هذه الهياكل النقابية.



وطالب المجتمعون، الحكومة، ب"الصرف العاجل والفوري لأجورهم، بعنوان شهر نوفمبر 2022 واحترام تعهّدها الممضى في محضر اتفاق 17 نوفمبر الماضي والذي ينص في نقطته الأولى على صرف أجور شهر نوفمبر، بتاريخ 30 من الشهر ذاته، والالتزام بصرف بقية الأجور في موعدها ومع نهاية كل شهر".



كما طالبوا بتمكينهم من بقية مستحقاتهم والمتمثّلة بالخصوص في وصولات الأكل، والتغطية الإجتماعية، والتأمين على المرض، ومنح الإنتاج، مؤكدين استنكارهم "عدم تحمّل لجنة التصرف في الأملاك المصادرة ومؤسسة الكرامة القابضة، مسؤولياتهما وعدم تقديم أي برنامج أو رؤية لإنقاذ الإذاعة، خاصة بعد قرار إبطال صفقة التفويت طبقا لعملية تدقيق أثبتت وجود إخلالات جدية وحقيقية في صفقة التفويت".



وبعد التعبير عن رفضهم مواصلة تعيين مكلف بتسيير المؤسسة "عن بعد"، في ظرف تعيش فيه هذه الإذاعة وضعية اقتصادية خانقة، تستوجب تفرغ شخص ذي كفاءة لإدارتها وتحمل مسؤولياته كاملة، تفاديا لمزيد تدهور الوضع"، جاء في البيان المشترك أن الصحفيين والعاملين بإذاعة "شمس آف آم"، قرروا الانطلاق بداية من يوم غد الثلاثاء، في سلسلة من التحركات النضالية، دفاعا عن حقوقهم واستمرارية الإذاعة والتي تتمثل أوليا في "توظيف برامج الإذاعة ومختلف الفقرات ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع واب شمس اف ام، للتحسيس بمطالبهم والدفاع عنها" وكذلك "الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة، سيتم الاعلان عن موعده في الإبان"، إلى جانب تأكيد استعدادهم الدخول في إضراب جوع.



وقد شدّدت الهياكل النقابية بإذاعة "شمس آف آم"، حرصها على حماية المؤسسة ومنظوريها، وأهابت ببنات وأبناء المؤسسة، "مواصلة الالتفاف حول إذاعتهم، دفاعا عن ديمومتها وحقوقهم المشروعة"، وفق نص البيان المشترك.



