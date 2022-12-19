تنظّم المكتبة المغاربيّة وجمعيّة أحبّــاء المكتبة والكتاب ببن عروس تحت إشراف إدارة المطالعة العموميّة والمندوبيّة الجهويّة للشؤون الثقافيّة الدّورة الرابعة لأيّـــام عبد العزيز العروي لفنّ الحكـــي وذلك من 21 الى 25 ديسمبر الجاري بفضـــاء المكتبة المغاربيّة ببن عروس وبالمكتبات العموميّة بالجهة وبفضــاءات خارجيّة أخرى.

ويندرج تنظيم هذه الايام في إطار تثمين دور الموروث الشفوي وإبراز أهميته في تنمية الميولات القرائيّة لدى الناشئة وفي إطار التأكيد على دوره في التحفيز على المطالعة باعتباره حـــاملا للقيم الاجتماعيّة لاسيما في ظل ما ادى اليه التطوّر التكنولوجي من تفكك للمجتمع التونسي على مستوى الرابط الأسري والى تراجع المأثور الشفوي في الثقافة والممارسة المجتمعيّة للمطالعة بوصفها وسيطا في إحيـــاء الروابط الأسريّة وذلك وفق ما ورد في بلاغ صاذر بالمناسبة.

وستحتوي هذه الدورة على مجموعة من عروض الفداوي موزعة على المكتبات العموميّة و3 مؤسسات سجنيّة بالإضــافة إلى مؤسسات لكبار السنّ ونوادي الطفولة، ويتضمن البرنامج كذلك تنظيم ندوة فكريّة بعنوان " البطل في الحكاية الشعبيّة" تحتوي على 6 مداخلات الى جانب ورشة تكوينيّة لفائدة إطارات المكتبات العموميّة ودورة تكوينيّة في فنّ الحكـــــي لفائدة الأطفال فضلا عن تنظيم معرض وثائقي حول عبد العزيز العروي وحول الدورة السابقة كما سيقع على هامش الدورة تكريم مجموعة من الأساتذة الذين خدموا الحكاية.



