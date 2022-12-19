الكاف: وفد من البنك الدولي يطّلع على واقع التنمية بالجهة ويعبّر عن استعداده لتمويل عدد من المشاريع فيها

الكاف: وفد من البنك الدولي يطّلع على واقع التنمية بالجهة ويعبّر عن استعداده لتمويل عدد من المشاريع فيها

Publié le Lundi 19 Decembre 2022 - 19:10 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أدّى وفد من البنك العالمي، اليوم الاثنين، زيارة إلى ولاية الكاف إطّلع خلالها على واقع التنمية بالجهة وعلى بعض المشاريع التنموية التي يمكن أن يساهم البنك في تمويلها.
وأكد رئيس الوفد، ألكسندر أوروبيا، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية، عزم البنك الدولي مساعدة تونس على تنفيذ خطة التنمية التي ستضعها للفترة القادمة، واستعداده لتمويل بعض المشاريع التنموية التى تقترحها ولاية الكاف في عدد من المجالات.

وقال، في هذا الصدد، إن "البنك العالمي ليس بنكا تجاريا بالمعنى الحقيقي، ولكنّه مؤسسة مالية تسعى إلى مساعدة الدول لتنمية اقتصادياتها"، على حدّ تعبيره.
وتعرّف الوفد، خلال الزيارة التى أداها إلى الجهة، على العديد من المشاريع المبرمجة في مجالات البنية الاساسية، والصناعة، والصحة، والفلاحة، والبيئة وغيرها، وهي مشاريع تمت دراستها أو في طور الدراسة وتنتظر التمويلات لإنجازها.

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