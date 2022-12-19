دعت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة، الاثنين، وزارة المالية الى سحب قرار التسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة والمقرر ادماجه في قانون المالية 2023، والتحاوربشأنه.



وتتنزل هذه الدعوة، وفق بلاغ صادرعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على خلفية الاجتماع المنعقد يوم الخميس 16 ديسمبر 2022 بمقر منظمة الاعراف، بخصوص التسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة.



واكدت الغرفة أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 بالمائة على شراءاتهم لدى المنتجين، ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة.



كما شددت على ان التسبقة على الضريبة ستكون سببا في تدهورالقدرات المالية لشركات موزعي المشروبات وتهدد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.





واقرت الغرفة، في ذات السياق، أنه في صورة تمرير هذا القرار فإن الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 بالمائة وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن، معربة عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة.





