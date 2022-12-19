أصوات نساء: "الفشل الذريع لانتخابات المجلس التشريعي" ناتج عن المسار الفرداني و التعنت في الآراء و التفرد بالقرار

أصوات نساء: "الفشل الذريع لانتخابات المجلس التشريعي" ناتج عن المسار الفرداني و التعنت في الآراء و التفرد بالقرار

Publié le Lundi 19 Decembre 2022 - 15:12 قراءة: 0 د, 52 ث
      
افادت جمعية أصوات نساء، أن ما وصفته "بالفشل الذريع الذي عبرت عنه نتائج المشاركة المتدنية في انتخابات المجلس التشريعي التي جدت يوم السبت 17 ديسمبر 2022، هو نتيجة حتمية للمسار الفرداني وعاقبة التعنت في الآراء والتفرد بالقرار والنية المبطنة لجمع السلطات داخل سلطة واحدة".

وعبرت الجمعية، في بيان لها، عن اسفها "لسيرورة العملية الانتخابية برمتها والظروف التي أحاطت بها من غياب للتشاركية وسلطوية القرارات المسقطة من رئاسة الجمهورية".

واعتبرت أن وضع هيئة مشرفة للانتخابات تابعة ولو ضمنيا لرئاسة الجمهورية، و تخوين المجتمع المدني وكافة الأجسام الوسيطة واقصائهم من العملية الانتخابية من اعداد لها وتوعية لعموم المواطنين والمواطنات بأهميتها ومعاضدة لمجهودات الدولة، من شأنه الاتيان بنسب مشاركة ضعيفة لم تبلغ حتى ال10% في ترجمة واضحة لفقدان البرلمان القادم لأدنى مشروعية شعبية خلافا لما تروم السلطة الحاكمة الايهام به.

وأضافت أن هذه الانتخابات و نتائج الاقبال عليها تترجم مرة أخرى تواجد السلطة التنفيذية في فلك غير فلك التونسيين والتونسيات وابتعادها عن مشاغل الشعب الحقيقية و تؤكد مرة أخرى أن كل خطوة تتخذ بمنأى عن مبادئ التشاركية والديمقراطية بين جميع الأطراف هي خطوة فاشلة لا محالة.

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