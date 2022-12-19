هلال الشابة يتعاقد مع المغربي بادو زاكي

اعلن الهلال الرياضي الشابي امس الاحد انه تم التعاقد مع المدرب المغربي بادو زاكي للاشراف على فريق أكابر الهلال .



وافاد الفريق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك " لقد تم التعاقد هذا الاسبوع مع المدرب الأسطورة "بادو زاكي" لتدريب فريق أكابر هلال الشابة " مشيرا الى ان الزاكي سيباشر أعماله بداية من يوم الاثنين 26 ديسمبر الجاري.

ويعتبر الزاكي المدرب الثالث الذي يتعاقد معه الهلال الشابي هذا الموسم بعد قيس اليعقوبي ولطفي رحيم. )

وكان المغربي بادو زاكي قاد منتخب اسود الاطلس لنهائي كاس افريقيا للامم 2004 امام تونس 1-2

وللتذكير، يحتل هلال الشابة المركز الرابع في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى) برصيد 7 نقاط.



