مونديال قطر 2022: الحضور الجماهيري يحطم العديد من الأرقام القياسية في تاريخ البطولة

حققت بطولة كأس العالم قطر 2022 العديد من الأرقام القياسية، ولعل أبرزها الحضور الجماهيري في مدرجات الملاعب طيلة أيام البطولة والذي بلغ عدده ثلاثة ملايين و404 آلاف و252 مشجعاً مع انتهاء المباراة النهائية أمس الأحد بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح (4 -2).

وسجلت المباراة النهائية على ملعب لوسيل حضوراً قياسياً بكامل الطاقة الاستيعابية بلغ 88,966 مشجعاً.

وكان عدد الحضور الجماهيري في ختام دور المجموعات لمونديال قطر 2022، بلغ 2,457,059 مشجعاً، فيما شهد الدور ثمن النهائي من المونديال حضور 411,609 مشجعين في 8 مباريات أقيمت على ملاعب لوسيل والبيت وخليفة الدولي وأحمد بن علي و الجنوب والمدينة التعليمية والثمامة وملعب 974.

أما عدد الحضور الجماهيري في ربع نهائي مونديال قطر فقد بلغ 245.221 مشجعاً في 4 مباريات، جاءت كالآتي، بواقع 43893 مشجعاً في مباراة كرواتيا والبرازيل على ملعب المدينة التعليمية، و44198 مشجعاً في مباراة المغرب والبرتغال على ملعب الثمامة، و88.235 مشجعاً في مباراة هولندا والأرجنتين على ملعب لوسيل، و68895 في مباراة فرنسا وإنقلترا على ملعب البيت.

وشهدت مباراتا الدور نصف النهائي حضور 157,260 مشجعا، في ملعب لوسيل و البيت، وكانت المواجهة الأولى في لوسيل الذي احتضن قمة الأرجنتين وكرواتيا التي انتهت لصالح الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة وشهدت حضور كامل الطاقة الاستيعابية للملعب بـ 88,966 مشجعا، أما مباراة نصف النهائي الثانية والتي جمعت بين منتخبي المغرب وفرنسا على ملعب البيت وانتهت بفوز فرنسا بثنائية نظيفة فقد شهدت حضور 68294 مشجعا.

وكانت مباراة تحديد المركز الثالث والتي أقيمت بين منتخبي المغرب وكرواتيا على ملعب خليفة الدولي وانتهت بفوز كرواتيا بهدفين لهدف، شهدت حضور 44.137 مشجعا.

وحطم الحضور الجماهيري في مونديال قطر العديد من الأرقام القياسية فقد تخطى منذ الدور ربع النهائي (3.113.889 مشجعا في 60 مباراة) إجمالي عدد الحضور المسجل بمونديال روسيا 2018 في 64 مباراة وهو 3.031.768 مشجعا، وفاق أيضاً الحضور الجماهيري في مونديال فرنسا 1998، والذي بلغ 2,785,100 مشجع، كما تخطى مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، حيث بلغ عدد الحضور الجماهيري في 64 مباراة، 2.705.197 مشجعا.

واحتل مونديال قطر المركز الثالث في عدد الحضور الجماهيري في تاريخ المونديال (3.404.252 مشجعا) فيما تصدر مونديال أمريكا 1994 قائمة الأكبر حضوراً جماهيرياً في تاريخ البطولة، حيث شهد حضور 3.587.538 مشجعا ويأتي مونديال البرازيل 2014 في المرتبة الثانية بحضور 3.429.873 مشجعا، ومونديال ألمانيا 2006 في المرتبة الرابعة بحضور 3.359.439 مشجعا.



