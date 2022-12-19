سليانة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 37 بالمائة

بلغت نسبة تقدّم موسم جني الزيتون بولاية سليانة، منذ انطلاقه (1 نوفمبر المنقضي) إلى غاية أواخر الأسبوع المنقضي، 37 بالمائة أي ما يعادل 10 آلاف و674 طنّا من الزيتون، بحسب رئيس مكتب الأشجار المثمرة بدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين.

وأضاف بدر الدين، في تصريح، اليوم الاثنين، لـ"وات"، أن التقديرات النهائية للانتاج بالجهة تناهز 28 ألفا و510 أطنان من الزيتون أي 5 آلاف و700 طن من الزيت، مشيرا إلى أن السعر الأدنى لبيع الكغ الواحد من الزيتون قدّر بـ3دنانير وهو السعر الأكثر تداولا، وقدّر السعر الأقصى بـ3.8 دينار، فيما يتراوح ثمن بيع اللتر الواحد من الزيت بين 15 و16 دينارا.

وأبرز أن 23 معصرة تشتغل بكامل الولاية بطاقة تحويل يومية تقدّر بـ1943 طنا في اليوم، حيث بلغت الكميات المحوّلة منذ بداية الموسم 9100 طن، وقدرت نسبة استخراج الزيت 26 بالمائة، مشيرا إلى أنّ نسبة تغطية اليد العاملة في عملية جني الزيتون بلغت 80 بالمائة.

ولفت إلى أن أبرز إشكاليات الموسم، الذي من المبرمج أن ينتهي في أواخر شهر فيفري، تتلخص في قلة التساقطات مما أثر سلبا على حجم الإنتاج وارتفاع كلفتي الجني والتحويل





