الرابطة الأولى: اتحاد تطاوين ينتدب اللاعب علاء الدين القاسمي

الرابطة الأولى: اتحاد تطاوين ينتدب اللاعب علاء الدين القاسمي

Publié le Lundi 19 Decembre 2022 - 10:46 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلن اتحاد تطاوين عن انتداب اللاعب علاء الدين الڨاسمي بعقد لمدة ستة أشهر في نطاق الإعارة، قادما من ترجي جرجيس.
ويشغل اللاعب علاء الدين القاسمي، صاحب الـ 28 عاما، خطة وسط ميدان.
يذكر أنّ اتحاد تطاوين يحتل المركز السادس في المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بـ 6 نقاط.

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