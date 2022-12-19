اعتبر ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي أن فريقه كانت تنقصه الطاقة من أجل حصد لقب بطولة كأس العالم قطر 2022 مشيراً إلى أن مونديال قطر حطّم الكثير من الأرقام القياسية.



وقال ديشامب، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، إن فريقه ضغط في البداية على الأرجنتين، ولكن بعض اللاعبين الأساسيين لم يكونوا في أفضل حالاتهم من الناحية البدنية، وكانت تنقصهم الطاقة، لذلك كان منتخب الأرجنتين الأفضل في الشوط الأول، واستغل الفرص التي لاحت له وسجل هدفين.

وأضاف أنه بعدما أجرى بعض التبديلات والتغييرات في طريقة اللعب بإدخال كيليان مبابي في عمق الهجوم، تمكّن المنتخب من العودة من الموقف الصعب، ومُعادلة النتيجة، معتبراً أن فريقه كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز، وأهدر ذلك في نهاية المباراة.

وقدّم المدرب الفرنسي التهنئة للمنتخب الأرجنتيني على الفوز والأداء الرائع والخبرة في الملعب والشراسة في اللعب معتبراً أن منتخب الأرجنتين قدّم مباراة قوية، وحالفه الحظ واستحق الفوز باللقب.

وأوضح ديشامب أن بطولة كأس العالم قطر 2022، حطّمت الكثير من الأرقام القياسية على مختلف المستويات مشيراً إلى أن مبابي حطم أرقاماً قياسية للمرة الأولى منذ عام 1966، ولكنه لم يخرج من المونديال بالنتيجة التي كان يتمناها.



وأعرب عن تفاؤله بمستقبل منتخب فرنسا الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب القادرين على تحقيق الأفضل في المستقبل، لافتاً إلى أن هذا الجيل خاض نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين، وكذلك قدّم مستويات مميزة في اليورو أيضاً.

وأوضح مدرب فرنسا أن المنتخب لديه قاعدة كبيرة من اللاعبين الشباب القادرين على تمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، لافتاً إلى أهمية تواجد عناصر الخبرة لمنحهم المزيد من الثقة، خاصة أن العديد من العناصر الحالية خاضوا الكثير من المباريات الدولية واكتسبوا خبرات كبيرة.



