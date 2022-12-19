كأس العالم قطر 2022.. كيليان مبابي يتوج هدافا للبطولة برصيد ثمانية أهداف

توج الفرنسي كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي هدّافاً لبطولة كأس العالم قطر 2022 برصيد ثمانية أهداف.



وسجّل مبابي ثلاثة أهداف في مواجهة الأرجنتين، في المباراة النهائية التي جرت يوم الاحد على ملعب لوسيل، والتي انتهت بالتعادل 3-3 قبل اللجوء لضربات الترجيح التي انتهت بفوز الأرجنتين (4-2) وهو أعلى رصيد يصل إليه أي لاعب في نسخة واحدة من البطولة، منذ مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2022 والتي حققها البرازيلي رونالدو / 8 أهداف/.



وبات مبابي هو ثاني لاعب، في تاريخ كأس العالم، يسجل في نهائيين متتاليين للمونديال، بعد البرازيلي فافا في نسختي 1958 و1962، وأصبح أصغر لاعب في التاريخ (23 عاماً) يصل إلى رصيد 10 أهداف في كأس العالم، وأول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في نهائي المونديال منذ عام 2022 عندما فعلها البرازيلي رونالدو في شباك ألمانيا.

ويتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وصافة ترتيب الهدّافين برصيد سبعة أهداف، بعدما سجّل هدفين في لقاء النهائي، يليه الفرنسي أوليفيه جيرو والأرجنتيني خوليان الفاريس ولكل منهما أربعة أهداف.



وبعد نهاية مونديال قطر، يكون مبابي وضع اسمه بجانب 4 لاعبين سجّلوا ثلاثة أهداف أو أكثر في المباريات النهائية لكأس العالم، وهم: الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيليان فافا وبيليه والإنقليزي جيوف هورست، ويحتل المركز الثاني حالياً في قائمة هدّافي منتخب فرنسا التاريخيين بكأس العالم، حيث يتأخر بفارق 4 أهداف عن جوست فونتين (13 هدفاً) في المونديال، جاءت جميعها بنسخة المسابقة عام 1958 بالسويد.

وكان مبابي أحرز ثنائية في مرمى الدنمارك في مرحلة المجموعات وبولونيا في دور الـ16، بالإضافة لهدف في شباك أستراليا خلال اللقاء الافتتاحي لفرنسا بالبطولة، لكنه لم يتمكن من هز الشباك خلال لقاء المغرب بالدور نصف النهائي وكذلك أمام تونس في آخر مباريات الفريق بدور المجموعات، التي شهدت مشاركته في الدقيقة 73 قادماً من مقاعد البدلاء.



