قال المتحدث الرسمي بإسم الخارجيّة الأمريكيّة، نيد برايس، إنّ الإقبال الضّعيف للنّاخبين، في الانتخابات التشريعيّة

بتونس، التّي جرت أمس، السّبت، يعزّز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.



وبيّن، برايس، في بيان نشرته الخارجيّة الأمريكيّة على موقعها، أنّ هذه الانتخابات مثّلت خطوة أوّليّة ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد.

ومع تواصل العملية الانتخابية في 2023 "نؤكّد مجدّدا أهميّة تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسية لجميع التونسيين".



وتابع قائلا إنّ الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة العريقة، التي تجمعها بتونس، وستواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة وتحمي حرية التعبير والرأي المعارض وتدعم المجتمع المدني، مؤكّدا أنّ بلاده تحثّ الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة

الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين.





