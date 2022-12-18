تجذيف/ البطولة الإفريقية (اليوم الثاني والأخير): الجزائر تتوج باللقب وتونس في المركز الثالث

تجذيف/ البطولة الإفريقية (اليوم الثاني والأخير): الجزائر تتوج باللقب وتونس في المركز الثالث

Publié le Dimanche 18 Decembre 2022 - 19:34 قراءة: 0 د, 33 ث
      
توج المنتخب الوطني الجزائري للتجذيف بلقب البطولة الإفريقية, متقدما على كل من مصر (المركز الثاني) وتونس (المرتبة الثالثة), خلال منافسات البطولة الإفريقية (أكابر وأقل من 23 سنة), التي احتضنتها القاهرة المصرية يومي السبت والأحد.
وحصد المنتخب الجزائري 16 ميدالية: 9 ذهبيات, 5 فضيات وبرونزيتين . وحلت مصر في الصف الثاني بـ20 ميدالية, لكن الأفضلية للجزائر في عدد الذهبيات, حيث نال "الفراعنة" 8 ذهبيات, 8 فضيات و 4 برونزيات.
أما منتخب تونس, فقد جاء في المرتبة الثالثة بحصوله على 11 ميدالية (3 ذهبيات, 5 فضيات و3 برونزيات).
وشاركت في البطولة الافريقية 12 دولة مشاركة, بما فيها تونس
والجزائر ومصر (البلد المنظم),طوغو, ليبيا, الصومال, السودان, السنغال, كوت ديفوار, اوغندا, جيبوتي و مدغشقر.

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